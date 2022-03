Creddo helpt ondernemers met een zakelijke lening

Het Zweedse fintech bedrijf Creddo heeft haar nieuwste vergelijkingstool ook in Nederland beschikbaar gesteld. Dat betekent dat ondernemers vanaf nu op een eenvoudigere manier aan een zakelijke lening kunnen komen. Het bedrijf werkt met meerdere kredietverstrekkers samen om het platform mogelijk te maken. Het voordeel van Creddo ten opzichte van kredietverstrekkers is dat de ondernemer maar één aanvraag hoeft te doen. Binnen 24 uur ontvangt hij dan een aantal offertes van geïnteresseerde kredietverstrekkers.

Nieuwe kijk op zakelijk lenen

Met de komst van Creddo naar Nederland is er een nieuwe kijk op zakelijk lenen ontstaan. Consumenten konden al jarenlang een lening aanvragen middels vergelijkingssites, maar een dergelijke methode bestond voor ondernemers nog niet. “Voor hen zat er niets anders op dan iedere financierder apart aanschrijven en dan maar hopen dat er een kredietverstrekker tussen zit die geïnteresseerd is”, herinnert aandeelhouder Floris van Vredendaal zich.

Dat is nu compleet anders, zo legt Van Vredendaal uit: “Bij Creddo hoef je maar één aanvraag in te dienen. Die aanvraag is niet ingewikkeld en voor iedereen goed te begrijpen. Binnen vier stappen is de aanvraag al klaar en hoef je eerst niets meer te doen. Binnen 24 uur krijg je al antwoord met een aantal offertes.” Het is daardoor ook niet meer nodig om bij iedere financierder apart een aanvraag in te dienen of naar kantoor te komen om een bedrijfsplan te presenteren.

Na de aanvraag

Na de aanvraag ontvangen ondernemers offertes op maat van de geïnteresseerde kredietverstrekkers. Daarbij is het goed om het rentepercentage en de verschillende voorwaarden per bedrijf goed met elkaar te vergelijken. De offertes zijn volledig gratis en niet bindend. Als er een aantrekkelijk voorstel bij zit, kunnen ondernemers akkoord geven. Daarna neemt de kredietverstrekker contact op met de aanvrager voor meer gegevens om de aanvraag af te ronden.

Creddo helpt ook starters verder

Met name starters hadden het de afgelopen jaren moeilijk om een zakelijke lening te bemachtigen. Veel kredietverstrekkers werken namelijk aan de hand van jaarcijfers. “Hoe kan je cijfers overleggen die je niet hebt? Dan houdt het op”, stelt Van Vredendaal. “Maar niet bij Creddo, want daar is iets op bedacht.” Zo heeft Creddo de mogelijkheid om als startende ondernemer een zakelijke lening aan te vragen.

Daarvoor dien je wel wat meer stappen te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld een overzicht laten zien van recente transacties op de zakelijke rekening, een ondernemingsplan schrijven of alvast een prognose van de jaarcijfers te geven. Creddo geeft aan startende ondernemingen zoveel mogelijk tips om toch kans te maken op een zakelijke rekening.

Samenwerken met financierders

Om de nieuwe vergelijkingstool mogelijk te maken, heeft het Zweedse bedrijf contracten met verschillende kredietverstrekkers. Het aantal partners groeit nog steeds snel. Kredietverstrekkers beslissen zelf of zij op basis van de aanvraag iets kunnen betekenen voor de ondernemer. Die aanvragen worden volgens de spelregels van Creddo binnen 24 uur al bekeken en beoordeeld. “Daarmee kunnen ook ondernemers die met spoed een financiering nodig hebben goed uit de voeten”, stelt Van Vredendaal.

Het aanvragen van zakelijke leningen is voor in principe iedere ondernemer beschikbaar. Ook voor starters en zzp’ers. De leningen van banken en kredietverstrekkers zijn beschikbaar voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden bij het invullen van de aanvraag al gevraagd, evenals de reden voor het lenen van het leenbedrag. “Op die manier ben je nooit meer tijd kwijt aan het aanvragen van een zakelijke lening dan strikt noodzakelijk.”