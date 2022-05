DNB: Risicovolle obligaties steeds populairder bij institutionele beleggers

‘High-yield’ (HY) obligaties

'Dit hoogrenderende HY-schuldpapier is voornamelijk belegd in het buitenland, bijvoorbeeld in Amerikaanse bedrijven en de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse overheden', aldus DNB.

‘Search for yield’ zet door

De dalende obligatierente van de laatste jaren heeft onder beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars geleid tot een ‘search for yield’, het zoeken naar rendement in een zeer lage renteomgeving. De voortdurende economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis hebben de vraag naar HY-obligaties niet gedempt: waar de allocatie van pensioenfondsen per januari 2020 in dit type obligatie nog 7,3% was, groeide dit in februari 2022 naar 10,7%. Beleggingsinstellingen gingen in dezelfde periode van 15,4% naar 20,7%.

Wat houdt een kredietbeoordeling in?

Kredietbeoordelaars, waarvan Moody’s, S&P en Fitch verreweg de grootste zijn, beoordelen de kredietwaardigheid van individuele obligaties en de overheden of bedrijven die deze uitgeven. De kredietbeoordelingen zeggen iets over de kans dat bedrijven of overheden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het verwachte verlies wat de schuldeiser zal moeten incasseren indien de uitgever van de schuld in gebreke raakt.

Soort rapportcijfer

De kredietbeoordeling wordt gegeven in de vorm van een soort rapportcijfer en deze worden door veel marktpartijen gebruikt voor hun investeringsbeslissingen. ‘AAA’ is de hoogst mogelijke kredietwaardering, in tegenstelling tot de laagste waardering ‘D’ die erop wijst dat de uitgever in gebreke is. Er is dan niet voldaan aan één of meerdere betalingsverplichtingen.

Hogere rente

Beoordelingen van BBB- of hoger worden ook wel ‘investment grade’ genoemd, terwijl een BB+ of lager ‘high-yield’ is. Aangezien er bij de laatste categorie een groter risico is op wanbetaling is, eisen de investeerders een hogere rente ter compensatie.

Voornamelijk in buitenland

Nederlandse beleggingen in HY-obligaties zijn voornamelijk te vinden in het buitenland en betreffen zowel obligaties van bedrijven als staatsobligaties uitgegeven door opkomende economieën.

Amerika

Binnen de eerste categorie is het overgrote deel geïnvesteerd in Amerikaanse bedrijven. Nederlandse instellingen hadden in februari 2022 voor EUR 27,4 miljard uitstaan in deze HY-obligaties, wat neer komt op meer dan 30% van het totaal op dat moment. Bedrijven uit de Verenigde Staten domineren de mondiale HY-bedrijfsobligatie markt met uitgevende partijen zoals Ford, Kraft Heinz en Occidental Petroleum.

HY-staatsobligaties van BRICS-landen

Binnen de tweede categorie zijn het vooral HY-staatsobligaties van BRICS-landen Brazilië en Zuid-Afrika waar veel in is belegd. Bedroeg dit bedrag begin 2020 EUR 7,2 miljard, in februari 2022 was dit met ruim 70% gestegen tot 12,3 EUR miljard. De staatsobligaties van de BRICS-landen India en China worden beschouwd als IG. Staatsobligaties van Rusland, het laatste andere BRICS-land, waren tot eind februari 2022 ook IG. Echter, de meeste kredietbeoordelaars weigeren sindsdien Rusland een kredietbeoordeling te geven door de onzekerheden die gepaard gaan met de oorlog in Oekraïne en de aan Rusland opgelegde sancties.