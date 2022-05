Inflatie 9,6 procent in april

Consumentengoederen en -diensten waren in april 9,6 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In maart was de inflatie 9,7 procent. De prijsontwikkelingen van energie en motorbrandstoffen drukten de inflatie. De prijsontwikkelingen van voeding en accommodaties hadden daarentegen een verhogend effect op de inflatie.

Kleinere prijsstijging energie

De prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) had een neerwaarts effect op de inflatie. De prijsstijging op jaarbasis was in april minder groot dan in maart. Energie was in april 136 procent duurder dan een jaar eerder, in maart was dat 157 procent.

Accijnsverlaging motorbrandstoffen drukt inflatie

Ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een verlagend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in april 24,8 procent duurder dan vorig jaar, in maart was dat 36,5 procent. De accijns op motorbrandstoffen is door het kabinet voor de periode van 1 april tot en met 31 december verlaagd. Voor een liter Euro 95 werd in april aan de pomp gemiddeld 2,09 euro betaald, in maart was dat 2,29 euro. De gemiddelde prijs van een liter diesel daalde van 2,12 euro in maart naar 2,00 euro in april.

Voeding duurder

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had daarentegen een verhogend effect op de inflatie. Voedingsmiddelen waren in april 8,5 procent duurder dan een jaar eerder, in maart was dat 6,2 procent. De prijsontwikkeling van vlees droeg hieraan het meeste bij, de prijsstijging op jaarbasis nam toe van 5,5 procent in maart naar 10,5 procent in april. Ook groenten, zuivelproducten en brood en granen werden duurder. Naast voeding had ook een verblijf in een bungalowpark een opwaarts effect op de inflatie.