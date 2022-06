DNB: Oorlog in Oekraïne zet economische groei in Nederland dit jaar nagenoeg stil

De Nederlandse economie is snel en krachtig hersteld na de coronarecessie. Inmiddels drijft de Russische agressie tegen Oekraïne de energieprijzen verder op, is er meer onzekerheid en staat de wereldhandel onder druk. 'Daardoor valt de economische groei in Nederland gedurende dit jaar nagenoeg stil', zo meldt DNB maandag.

'Alsnog groei van 2,8 procent in 2022'

'Over het gehele jaar blijft alsnog een groei over van 2,8%, vooral door het forse herstel eind 2021. Vanaf eind dit jaar trekt de economie weer aan, met een groei van 1,5% in 2023 en 1,7% in 2024', aldus DNB.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV)

Dit blijkt uit de nieuwe Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) van De Nederlandsche Bank. Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne heeft DNB ook een alternatief scenario opgesteld. Daarin blijven energieprijzen en onzekerheid langer hoog, met meer druk op de wereldhandel. Ook wordt een variant getoond waarbij de toevoer van energie uit Rusland naar Europa abrupt tot stilstand komt.

Inflatie in 2022 gemiddeld 8,7 procent

Vooral door de uitzonderlijk hoge prijsstijging van energie komt de geraamde inflatie dit jaar gemiddeld uit op 8,7%. Daarna volgt een daling naar 3,9% in 2023 en 2,4% in 2024. De geraamde kerninflatie (inflatie zonder energie en voeding) is 3,9% in 2022 en neemt daarna af naar 2,6% in zowel 2023 als 2024.

Dure energie maar ook goederen en diensten duurder

De inflatie is in eerste instantie vooral hoog door de energieprijzen, maar de hoge kerninflatie laat zien dat de prijsstijgingen zich verbreden naar steeds meer goederen en diensten. De macro-economische cijfers in deze raming verhullen de onderliggende verschillen tussen huishoudens, bedrijven en instellingen. Een deel van de mensen wordt relatief zwaar getroffen door de snel gestegen energieprijzen.