'Vooral horeca en boekhandels in de problemen als minimumloon stijgt'

De bedrijfstakken die de lonen het hardst moeten verhogen zijn degene waar meer dan de helft van de werknemers op dit moment op of net boven het wettelijk minimumloon zitten. Uit een analyse van de data, afkomstig van 1,2 miljoen werknemers waarvoor de Van Spaendonck Groep voor 125.000 MKB-ondernemingen de salarissen verzorgt, blijkt dat dit binnen de detailhandel onder andere geldt voor de drogisterijen en de boekhandels. Ondernemers kunnen hierdoor in de problemen komen, zeker de kleinere bedrijven. Het is afhankelijk van het aantal mensen dat net op of boven dat wettelijk minimumloon zit.