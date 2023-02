Gasverbruik Nederland in 2022 laagste in 50 jaar

In Nederland is in 2022 een kwart minder gas verbruikt dan in 2021. In totaal werd er 31 miljard kubieke meter gas verbruikt. Dit is het laagste niveau sinds 1972. Met name grote industriële bedrijven en huishoudens verbruikten minder aardgas. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Grote industriële bedrijven die normaal gesproken veel aardgas verbruiken, verbruikten in 2022 ruim een kwart minder aardgas dan een jaar eerder. Deze daling was het sterkst bij bedrijven in de aardolie-industrie en de chemische industrie. Elektriciteitscentrales verbruikten 12 procent minder aardgas.

Ook huishoudens verbruikten minder aardgas in 2022; een kwart minder dan in 2021. Een deel van deze daling komt door het warmere weer (10 procent). Als rekening wordt gehouden met de hogere temperaturen, was het verbruik 15 procent lager dan in 2021. Dit kwam grotendeels door de sterk gestegen gasprijzen.

Een deel van de daling van het aardgasverbruik komt door glastuinbouwbedrijven die zelf elektriciteit produceren met een gasmotor. Deze bedrijven verbruikten ruim 30 procent minder aardgas in hun gasmotoren.

Gasvoorraad goed gevuld

De gasvoorraad was aan het einde van 2022 122 procent groter dan de eindvoorraad van 2021. Hiermee is drie kwart van de gasopslagen gevuld. Dit komt vooral doordat er minder gas is verbruikt, en er meer gas is ingevoerd (+ miljard kubieke meter). In 2022 werd wel minder gas gewonnen (- 3,4 miljard kubieke meter) dan in 2021.

In 2022 verdubbelde de invoer van vloeibaar aardgas (+ 9,1 miljard kubieke meter), vergeleken met 2021. Een belangrijke oorzaak is de ingebruikname van de LNG-terminal voor de kust van de Eemshaven. Een derde van de totale invoer van gas is vloeibaar aardgas.

De invoer van gasvormig gas was in 2022 4,6 miljard kubieke meter lager dan in 2021. Er werd vooral minder ingevoerd vanuit Noorwegen en Duitsland. Ook werd er minder gasvormig gas uitgevoerd (- 1,3 miljard kubieke meter).