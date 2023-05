Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vorige week is verschenen.

Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

“Net als een jaar eerder, verlieten de meeste afgestudeerden van studiejaar 2020/2021 hun hbo-opleiding tijdens de coronapandemie. Ondanks de beperkende omstandigheden die met de pandemie gepaard gingen, hebben afgestudeerde hbo’ers een succesvolle arbeidsmarkteintrede ervaren in 2022. Het werkloosheidspercentage onder pas afgestudeerde hbo’ers is in 2022 (2,7%) nagenoeg gelijk aan dat van 2021 (2,6%), en is daarmee zeer laag in vergelijking tot eerdere jaren. Op het vlak van werkzekerheid en intredewerkloosheid is de arbeidsmarktsituatie van net afgestudeerde hbo’ers zelfs beter dan ooit tevoren. Anno 2022 heeft 67% van de pas afgestudeerde hbo’ers een vaste aanstelling, tegenover 61% in 2021. Daarnaast vindt 87% in 2022 binnen één maand een baan, tegenover 81% in 2021.”, aldus Barbara Belfi, projectleider van de HBO-Monitor en onderzoeker bij het ROA.

Krappe arbeidsmarkt

Aan het ROA-onderzoek werkten in totaal 30.000 oud-studenten mee, die hun studie in 2020/2021 afrondden. De deelnemers aan het onderzoek waren positiever dan vorig jaar, wellicht ook geholpen door de krappe arbeidsmarkt. Werkloosheid (2,7%) speelt onder deze groep dan ook amper een rol. Twee-derde van hen heeft binnen anderhalf jaar na het afstuderen een vaste baan. Liefst 87 procent hoefde niet eens naar een baan te zoeken, maar had onmiddellijk werk. Hbo’ers doen het al jaren goed op de arbeidsmarkt. Met name in ‘tekortsectoren’ zoals bètatechniek, zorg en onderwijs vinden hbo’ers erg snel werk en maken ze de hoogste kans op een vaste baan.

Opvallend is ook het succes van de studenten die een opleiding Associate degree (Ad) volgden: 90 procent van hen vond onmiddellijk werk, zonder enige zoektijd. Ad-opleidingen bestaan voor iets meer dan de helft bestaan uit deeltijdopleidingen, dus met studenten die naast hun studie al werken.

Aansluiting arbeidsmarkt

Hbo’ers zijn over het algemeen positief (79%) over de manier waarop hun opleiding aansluit op het werk: Veruit de meeste hbo’ers vinden een baan in het vakgebied waarvoor ze zijn opgeleid (77%). Het ROA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk een Factsheet uitgebracht met de resultaten van de HBO Monitor 2022.