Detailhandel zet 3,8 procent meer om in september

De detailhandel heeft in september 3,8 procent meer omgezet dan in september 2024, volgt uit cijfers van het CBS. Het verkoopvolume was 1,4 procent hoger. De omzet van de non-foodsector (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 3,7 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 4,1 procent. Online is 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in september. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze kalendercorrectie was de omzet van de detailhandel ruim 5 procent hoger dan in september 2024.

Omzet non-food bijna 4 procent hoger

De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in september 2025 met 3,7 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

De winkels in meubels en woninginrichting, de kledingwinkels, de drogisterijen en de winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) hebben in september 2025 meer omgezet dan in september 2024. De omzet van de winkels in recreatieartikelen, van winkels in consumentenelektronica en van winkels in schoenen en lederwaren was echter lager dan in september 2024.

Omzet food ruim 4 procent hoger



De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in september 4,1 procent meer omzet behaald dan in september 2024. Het verkoopvolume was 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de supermarkten lag 4,8 procent hoger, terwijl de omzet van de speciaalzaken 0,2 procent lager was.

Online 6 procent meer omgezet



In september 2025 was de onlineomzet 6,0 procent hoger dan in september 2024. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 7,0 procent meer omgezet. De onlineomzet van winkels, waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers), was 4,5 procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder.

De onlineomzet van de winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen, de winkels in consumentenelektronica, en de winkels in overige non-foodartikelen lag in september 2025 hoger dan in september 2024. De onlineomzet van winkels in kleding- en modeartikelen was in september 2025 echter lager dan in september 2024.