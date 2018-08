UV-straling zon was nog nooit zo schadelijk

Blootstelling aan UV-straling kan leiden tot gezondheidseffecten als huidkanker en staar, die beide sterk toenemen. Het KNMI geeft aan dat de warme en zonnige zomer van dit jaar een blik geeft op de zomers van de toekomst. Een extra reden om de bescherming tegen UV-straling van de zon meer aandacht te geven.

Weinig bewolking, veel UV

Het RIVM beheert het enige UV-meetpunt in Nederland en geeft dagelijks de actuele zonkracht weer. In juli 2018 was de totale hoeveelheid schadelijke UV-straling 10 J/cm2, de hoogste maandsom sinds het begin van de metingen in 1994. Dit totaal was daarmee 25% hoger dan de gemiddelde maandsom in juli (zie figuur). Dit komt met name door de schaarse bewolking in juli van dit jaar (KNMI). Ook in de periode van mei tot en met juli opgeteld was de UV-som het hoogst van de afgelopen 25 jaar.

Klimaat en gezondheid

Het veranderende klimaat kan de hoeveelheid UV-straling beïnvloeden. Ook kunnen de hogere temperaturen leiden tot meer blootstelling door meer buitenactiviteiten en het dragen van minder (bedekkende) kleding. Als het aantal warme en zomerse dagen en de totale zonnestraling toeneemt door minder bewolking, zoals KNMI verwacht (zie website KNMI), dan kan dat de UV-blootstelling en langetermijnrisico’s doen toenemen.