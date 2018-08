NVWA maakt jacht op tijgermug in Westervoort

Een oplettende bewoner van Het Biezenweitje trof de mug aan en waarschuwde de voedsel- en warenwaakhond. Laboratoriumonderzoek wees uit dat het daadwerkelijk een Aziatische tijgermug is. Bewoners vinden het maar niks dat de insect in hun wijk is aangetroffen.

Wat is de Aziatische tijgermug?

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Europa. De tijgermug steekt vooral overdag. Zulke steken worden als pijnlijk ervaren. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten (zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya) kunnen overdragen, is op dit moment te verwaarlozen. Het is momenteel nog niet duidelijk welke rol de tijgermug speelt bij de verspreiding van zikakoorts. Deze rol is waarschijnlijk klein. Zikakoorts wordt in tropische gebieden voornamelijk door de gelekoortsmug (Aedus Aegypti) overgebracht.