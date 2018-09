Groningen eerste gemeente met rookvrije zones

Groningen is de eerste Nederlandse gemeente die in bepaalde gebieden een verbod op hinderlijke (rook)gassen kan opleggen. Een meerderheid van de raad van Groningen heeft ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders (B&W)

Dan gaat het vooral om tabaksrook, maar ook om andere vormen van hinderlijke rook(gassen), zoals gassen van auto's, motoren of bromfietsen. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. “Het doel van de regeling is om bezoekers van bepaalde plaatsen te beschermen tegen hinder door rook(gassen)”, aldus B&W. “Te denken valt aan plaatsen waar met name kwetsbare mensen, zoals kinderen, gebruik van maken. In de praktijk zal het dan gaan om de in- en uitgangen van scholen, theaters, ziekenhuizen.”

Eerste gemeente

Groningen is de eerste gemeente zijn die een specifiek rookverbod voor bepaalde plaatsen in de APV opneemt. “Groningen geeft hiermee een voorbeeld voor andere steden”, aldus B&W. Het voorstel om de APV aan te passen stond als zogeheten conformstuk op de agenda van de gemeenteraad. Dat betekent dat er niet meer over dit voorstel werd gedebatteerd. Dat is volgens de raad al voldoende gebeurd in de raadscommissie.