Hogere kwaliteit leven door innovatieve plastische chirurgie na borstreconstructie

Promotieonderzoek

Het gaat om de behandeling van lymfoedeem door het aanleggen van een verbinding tussen lymfe- en bloedvaten (lymfo-veneuze anastomose) en het aansluiten van een gevoelszenuw bij een borstreconstructie met eigen buikweefsel (DIEP-lap). Dit blijkt uit het promotieonderzoek van plastisch chirurg in opleiding Anouk Cornelissen, verbonden aan het Maastricht UMC+.

Ophoping van lichaamsvocht

Lymfoedeem, een ophoping van vocht, en het verlies van gevoel in de borst zijn bekende bijwerkingen na (preventieve) borstkankerbehandeling. Nog niet eerder werd er onderzoek gedaan naar het effect van deze ingrepen op de kwaliteit van leven van vrouwen na borstkankerbehandeling.

Resultaten 'veelbelovend'

Cornelissen hoopt dat de resultaten zullen leiden tot betere zorg: 'De ingrepen zijn veelbelovend en bieden perspectief voor vrouwen na borstkankerbehandeling.' Vanwege het maatschappelijke belang van het onderzoek, werd er door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) een flinke subsidie toegekend voor vervolgonderzoek.

Bijwerkingen borstkanker

Eén op de 7 vrouwen krijgt gedurende haar leven borstkanker. Borstkanker is hiermee de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Omdat de behandeling sterk verbeterd is door ontwikkelingen in borstkankerscreening, chemotherapie, radiotherapie en hormonale therapie, overleven steeds meer vrouwen borstkanker. Door betere screening beginnen vrouwen ook steeds jonger met (preventieve) borstkankerbehandelingen en moeten zij dus langer leven met de gevolgen ervan.

Kwaliteit van leven

Hierdoor is er de laatste jaren meer aandacht voor borstreconstructies en aanvullende behandelingen die gericht zijn op de kwaliteit van leven. Dit wordt gemeten aan de hand van verschillende factoren zoals psychologisch en mentaal functioneren, tevredenheid met de borst, sociale activiteiten en seksueel functioneren. Cornelissen heeft zich in haar onderzoek gefocust op twee veelvoorkomende bijwerkingen die hier grote invloed op hebben, namelijk: lymfoedeem en het verlies van gevoel in de borst.