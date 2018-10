Gegevens kinderen ziekenhuis Venlo op straat.

Een zorgverlener van de kinderafdeling had een patiëntenlijst bij zich. Deze lijst zat in haar broekzak en heeft ze tijdens haar pauze onbewust en onbedoeld mee naar buiten genomen. Toen ze vervolgens werd gebeld om met spoed terug te komen naar het ziekenhuis, is de lijst uit haar broekzak gevallen.

Het ziekenhuis is in gesprek geweest met de man die de lijst had gevonden. Volgens het ziekenhuis was afgesproken dat de man de gevonden papieren diezelfde dag zou komen brengen. Helaas is dat niet gebeurd en doordat het ziekenhuis geen gegevens had van de melder, kon hij niet worden teruggebeld. Toen de melder gisteren zelf nog eens contact zocht, is daar meteen op gehandeld door de Functionaris Gegevensbescherming van VieCuri.

‘Uiteraard wordt hier melding van gemaakt bij de daartoe bevoegde instanties, te weten Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’, aldus het ziekenhuis. ‘Daarnaast bekijken we samen met onze Functionaris Gegevensbescherming of de huidige procedure rond dit soort meldingen verbeterd kan worden. Voor al onze collega’s moet het heel helder zijn hoe te handelen als zoiets zich voordoet.’