Radboudumc en Sint Maartenskliniek intensiveren specialistische samenwerking

‘Met de intensivering van onze samenwerking hebben we ook de ambitie om voor patiënten buiten Nederland hét netwerk van Houding en Beweging te zijn,’ aldus bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek Mark Van Houdenhoven.

De Sint Maartenskliniek en het Radboudumc werken al jaren nauw samen. De kracht van de samenwerking zit zowel in de overeenkomsten als de verschillen van de organisaties. Beide partijen leveren hoogcomplexe zorg, lopen voorop met innovaties en geloven in de kracht van samenwerking met andere zorgverleners en het bedrijfsleven. In omvang, specialisatie, onderzoekslijnen en patiëntenpopulatie zijn de partijen juist verschillend en vullen zij elkaar aan.

‘We willen gezien en gekend worden als hét Europese netwerk voor Houding en Beweging. Dankzij onze overeenkomsten maar vooral ook door de verschillen in profiel versterken we onze innovatiekracht en bieden we de toegevoegde waarde om dat ook voor onze patiënten waar te maken. ‘, aldus Leon van Halder, bestuursvoorzitter Radboudumc.

Door elkaars expertise in te zetten, onze werkwijze te vergelijken en op elkaar af te stemmen, uitkomsten te vergelijken en best practices van elkaar over te nemen en innovaties te delen willen het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek de kwaliteit van de patiëntenzorg verder verhogen. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking binnen reumatologie: de combinatie van onderzoeksfaciliteiten in het Radboudumc en de omvang van de medische staf en patiëntenpopulatie van de Sint Maartenskliniek zijn in Nederland uniek.