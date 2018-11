UMCG start met looptraining in exoskelet voor hersenletsel- en dwarslaesiepatiënten

Het UMCG Centrum voor Revalidatie start met looptrainingen in een exoskelet voor patiënten met een gedeeltelijke verlamming als gevolg van hersenletsel of een dwarslaesie. Het skelet is een aanvulling op bestaande trainingsmethoden.

Met het exoskelet kunnen patiënten eerder en intensiever trainen. Het centrum hoopt dat patiënten, waarbij de verbinding tussen hersenen en spieren kort na het letsel nog (gedeeltelijk) in tact is, met het exoskelet eerder hun eindresultaat kunnen bereiken. Ook is de verwachting dat patiënten, die met de huidige trainingsmethoden niet in staat waren om looptraining te volgen, nu wel hiermee kunnen starten, en dat patiënten met een beperkte loopfunctie beter en verder leren lopen.

Eerste in Nederland

Als eerste in Nederland zet het Centrum voor Revalidatie een exoskelet structureel in bij de behandeling van hersenletselpatiënten. Het geavanceerde skelet van Ekso Bionics kan voor de patiënt op maat afgesteld worden. Het geeft constant feedback over welke ondersteuning het skelet de patiënt biedt en waar het de patiënt juist niet ondersteunt. De functies die intact zijn, doet de patiënt op eigen kracht; de functies die niet intact zijn, ondersteunt het exoskelet. Naarmate de training vordert en de functies verbeteren, kan de mate van ondersteuning aangepast worden. Op deze manier traint de patiënt alle functies optimaal.

Effectiviteit

Onderzoek beschrijft positieve effecten van looptrainingen in de vroege fase van het revalidatieproces. Het exoskelet maakt deze vroege start mogelijk. Het Centrum voor Revalidatie gaat een half jaar ervaringen op doen met het exoskelet. Op basis daarvan wordt een wetenschappelijk onderzoeksprogramma opgezet. Het gebruik en de inzet van het exoskelet past het centrum aan op basis van de uitkomsten van de onderzoeken.

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

Het exoskelet is aangeschaft met financiële ondersteuning van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. De stichting is een goede-doelen-organisatie en steunt projecten in Noord-Nederland voor mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose.

