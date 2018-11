Kankerpatiënten met chemo hebben baat bij griepprik

Patiënten met kanker, die een behandeling met chemotherapie ondergaan, hebben een goede afweerreactie op de griepprik, waarbij bij borstkankerpatiënten geadviseerd wordt om zich een aantal dagen na de chemokuur te laten vaccineren. Het is ook voor deze patiëntencategorie veilig om de griepprik te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Internist-oncoloog Miriam Wumkes die dinsdag promoveerde bij de Universiteit van Utrecht met haar proefschrift Influenza ziektelast en influenzavaccinatie in kanker.

Grotere kans op overlijden door griep

Wumkes onderzocht of griepvaccinatie zinvol is voor kankerpatiënten die behandeld worden met chemotherapie en wat het optimale moment is van vaccineren: vόόr of na de chemotherapie. Relevante onderzoeksvragen omdat de kans op overlijden 4x zo groot is in vergelijking met gezonde mensen.

Griepprik ja of nee?

De jaarlijks terugkerende vraag in de spreekkamer of en wanneer vaccineren nodig is bij kankerpatiënten, is met dit onderzoek beantwoord. De conclusie dat met name borstkankerpatiënten zich het beste kort na de chemotherapie kunnen laten vaccineren, heeft te maken met de aanmaak van antistoffen.

Kort na de chemo

Kort na de chemotherapie is namelijk de aanmaak van antistoffen tegen de griep groter dan wanneer deze patiënten zich later laten vaccineren. Bij darmkanker maakt het tijdstip minder uit. Wumkes: 'Of dit ook geldt voor patiënten met immuuntherapie moet nader onderzocht worden.'

Behandelend oncoloog

Wumkes ontdekte verder dat huisartsen vaak niet weten of hun patiënt een chemokuur ondergaat op het moment van de griepvaccinatie. Daarom pleit zij er voor dat de behandelend oncoloog de patiënt adviseert over de griepprik en het optimale moment van vaccineren.

Vaccinatiegraad verbeteren

De vaccinatiegraad onder kankerpatiënten bleek 59% te zijn (griepseizoen 2010-2011). Dit zou verbeterd kunnen worden met (inter)nationale richtlijnen aangaande de optimale timing van griepvaccinatie bij kankerpatiënten die behandeld worden met chemotherapie. Wumkes moedigt oncologen dan ook aan om patiënten en huisartsen actief te informeren over de noodzaak en optimale timing van griepvaccinatie.

Onderzoek medegefinancierd door St. Antonius Onderzoeksfonds

Wumkes (1984) deed haar onderzoek in verschillende ziekenhuizen in Nederland, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis. Het St. Antonius Onderzoeksfonds maakte haar onderzoek financieel mede mogelijk. Co-promoter is dr. Ankie van der Velden, internist in het Tergooi Ziekenhuis. Promotoren zijn prof. dr. Ger Rijkers (Head of Science University College Rooseveld Middelburg) en prof. dr. Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis. Wumkes is momenteel werkzaam als internist-oncoloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.