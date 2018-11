Onderzoek naar snel-test om aard buikklachten kinderen te bepalen

Onderzoekers Gea Holtman en Marjolein Berger van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde hebben €500.000 subsidie van ZonMw ontvangen. Met dit geld gaan zij onderzoeken of een snel-test naar een eiwit die vrijkomt in de darmen als er een ontsteking is (calprotectine), de huisarts helpt om bij kinderen het onderscheid te maken tussen functionele buikklachten en een chronische darmontsteking.

Chronische buikpijn en diarree komen veel voor bij kinderen in de huisartsenpraktijk. Vaak zijn de klachten functioneel. Dit betekent dat ze niet veroorzaakt worden door een afwijking in de organen, zoals een chronische darmontsteking (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). De huisarts kan niet gemakkelijk onderscheid maken tussen functionele klachten en een chronische darmontsteking, omdat de klachten op elkaar lijken. Hierdoor worden veel kinderen verwezen naar het ziekenhuis voor verdere diagnostiek; dat is belastend voor de kinderen en hun ouders.

Snel-test

In dit onderzoek neemt de patiënt ontlasting mee naar de huisarts. Deze ontlasting wordt gemengd met een bufferoplossing en dit kan in een test-apparaat worden geplaatst. Binnen 15 minuten is vervolgens de uitslag bekend. Kinderen met een chronische darmontsteking hebben een hogere waarde van calprotectine dan kinderen met functionele buikklachten, die geen ontsteking in de darm hebben.

Over het onderzoek

In dit onderzoek gaat de helft van de huisartsen de snel-test gaan gebruiken en de andere helft niet. Het onderzoek moet uitwijzen of de snel-test het aantal verwijzingen zal verminderen, zonder een kind met chronische darmontsteking te missen. In totaal gaan 154 huisartspraktijken meedoen aan het onderzoek. Er zijn iets meer dan 400 kinderen als deelnemer nodig. Het onderzoek duurt vier jaar en start in januari 2019.