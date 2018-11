Radboudumc bundelt gecontroleerde humane infectiemodellen

Infectieziekten bedreigen voortdurend onze gezondheid. Voor een effectieve bestrijding van die infecties zijn goed werkende geneesmiddelen en vaccins dus van essentieel belang.

De ontwikkeling van nieuwe middelen is echter kostbaar en tijdrovend. Vandaar de vraag hoe we efficiënter nieuwe middelen kunnen ontwikkelen. Een van de manieren waarop dat kan, is door beter te begrijpen hoe de infectiemechanismen in de mens in elkaar zitten. Direct klinisch onderzoek van infectiemechanismen in mensen is daarvoor erg belangrijk, maar dit onderzoek moet natuurlijk wel veilig zijn.

Malaria, sepsis en luchtweginfecties

Met die achterliggende gedachte zijn de afgelopen jaren in het Radboudumc al diverse gecontroleerde humane infectiemodellen ontwikkeld, onder andere voor malaria en sepsis.

Het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten gaat deze modellen nu als Radboudumc Controlled Human Infection Models (RCHIM) opnemen in het onderzoeksprogramma. In eerste instantie ligt de focus op de bestudering van malaria, sepsis en infecties van de luchtwegen in de mens. Het is de bedoeling om daar op termijn andere modellen aan toe te voegen.

Veiligheid deelnemers centraal

Bij gecontroleerde menselijke (humane) infecties krijgen geselecteerde, gezonde vrijwilligers - na goedkeuring door de medisch ethische commissie - een kleine hoeveelheid van een goed gekarakteriseerd micro-organisme (of bestanddeel daarvan) toegediend. Daarna worden de vrijwilligers nauwkeurig vervolgd en behandeld. Gecontroleerde humane infectiemodellen voldoen aan strenge wet- en regelgeving waarbij de veiligheid van de deelnemers altijd centraal staat.

Vierhonderd vrijwilligers

Peter Pickkers, hoogleraar experimentele intensive care geneeskunde: “Dit soort modellen vormen een essentieel onderdeel van geneesmiddelenonderzoek. Ze zijn de sleutel die resultaten van dierexperimenteel onderzoek kunnen vertalen naar de patiënt.” Robert Sauerwein, hoogleraar medische parasitologie : “Zo’n vierhonderd vrijwilligers hebben tot nu toe al deelgenomen aan onze gecontroleerde humane malaria studies. Met dit initiatief bundelen we de krachten in het Radboudumc om kwaliteit en efficiëntie op dit gebied nog verder te verbeteren.”