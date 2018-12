Baby uitwendig handmatig draaien bij stuitligging voorkomt onnodige keizersneden

Momenteel is een keizersnede de meest gebruikte oplossing in geval van een stuitligging. De uitwendige methode, waarbij een getrainde verloskundige de baby met zijn of haar handen probeert te draaien, kan het aantal stuitliggingen en het aantal keizersneden verminderen. Zo blijkt uit het proefschrift van gynaecoloog in opleiding Joost Velzel, studerend aan de Universiteit van Amsterdam.