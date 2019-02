Kwaliteit en veiligheid in Meander Medisch Centrum uitzonderlijk hoog

Meander Medisch Centrum voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 'Begin januari behaalde het ziekenhuis uitzonderlijk hoge scores voor de verplichte toets van het NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie in de Zorg). Meander krijgt voor de komende vier jaar weer het NIAZ-certificaat en laat daarmee zien dat de kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie op orde is', zo heeft het ziekenhuis maandag bekendgemaakt.

Externe toetsing

'Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze patiëntenzorg continu te verbeteren', aldus Hilde Dijstelbloem, binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg. 'Daarom laten we onze zorg en dienstverlening regelmatig toetsen door een externe partij.'

In de praktijk

Eind vorig jaar voerde het NIAZ de toets uit op de zorg van Meander. Zeven auditoren van NIAZ volgden gedurende een week de route die diverse patiënten in het ziekenhuis doorlopen. Zij keken wat goed gaat en waar Meander kan verbeteren vanuit kwaliteit en patiëntveiligheid. Bijvoorbeeld: hoe geven artsen informatie over patiënten aan elkaar door, wat doen verpleegkundigen om een val van een patiënt te voorkomen en weten medewerkers wat te doen bij brand? De auditoren hebben diverse afdelingen bezocht, met veel medewerkers gesproken en patiënten naar hun ervaring in het Meander gevraagd. Zo konden zij zien of de zorg in de praktijk wordt verleend zoals het hoort. In totaal zijn bijna 2.000 kwaliteitscriteria getoetst.

Meer dan op orde

In het rapport van NIAZ valt te lezen dat het auditorenteam onder de indruk was van de kwaliteit in Meander. Het ziekenhuis voldoet 100% aan de Vereiste Instellingsrichtlijnen (de VIR’s) en 99,5% aan alle getoetste normen. Meander heeft de kwaliteit van zorg meer dan op orde. Vandaar dat de NIAZ-accreditatie weer is verlengd met vier jaar. Hilde: 'We kregen prachtige complimenten onder andere over patiënttevredenheid, patiëntparticipatie, innovatie en gelijkwaardigheid tussen medewerkers en onze patiënten. Precies waar we in Meander voor staan.'

Bewust bekwaam

'Een grote winst is dat we ons realiseren met welke processen we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg structureel borgen', aldus Lioe-Ting Dijkhorst-Oei, voorzitter Medische Staf. 'Iedereen is hierin nu bewust bekwaam. En dat komt ten goede aan de patiënt.' De uitreiking van het NIAZ-certificaat vond vandaag plaats door Ellen Joan van Vliet, directeur van het NIAZ.