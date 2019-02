'Dreigend tekort aan antibioticum tegen gonorroe'

Volgens Professor Henry de Vries van de GGD Amsterdam is de zeer besmettelijke gonorroe-bacterie bijna een superbug. Gemiddeld melden zich 6000 patiënten zich met de geslachtsziekte. Er is volgens de arts slechts één antibioticum dat nog werkt en dat is ceftriaxon, maar dit is volgens de apothekersvereniging KNMP momenteel niet leverbaar.

Tegenvoer het televisieprogramma Zembla zegt De Vries: ‘We hebben het nog wel op voorraad en zijn aan het hamsteren. Als het op is, hebben we een zeer dringend en ernstig probleem.’ Vanwege de schaarste is er onderzoek naar een alternatief, maar dit is volgens De Vries tijdrovend en zijn er voorlopig geen resultaten te verwachten.

Gonorroe is een soa en het besmet de vagina, de penis, de anus, keel en ogen. ‘Gonorroe komt het vaakst voor bij homo- en bi-mannen’, aldus De Vries. ‘In Amsterdam alleen al behandelen we per jaar ongeveer 1500 tot 2000 patiënten.’