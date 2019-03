Consumentenbond wil dat apotheken contant geld blijven aannemen

De Consumentenbond is ronduit teleurgesteld in de apothekersbranche die koste wat het kost lijkt vast te willen houden aan een pin-onlybeleid. Ondanks een gesprek tussen de Consumentenbond en apothekersketen Boots blijft de keten contant geld weigeren. Ook de branchevereniging van apothekers, KNMP, weigert haar leden op te roepen om cash te accepteren. ‘Buitengewoon klantonvriendelijk’, oordeelt Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond. ‘Wettelijk gezien mag het, wat deze apothekers doen, maar wat ons betreft komt daar verandering in. Apothekers hebben een zorgplicht en moeten geen drempels opwerpen.’

Buitensluiting

De Consumentenbond krijgt steeds vaker meldingen van consumenten wiens apotheek alleen nog maar pinbetalingen accepteert. King: ‘Sommige mensen kiezen er bewust voor om cash af te rekenen. Bijvoorbeeld om zo meer grip op hun uitgaven te houden, of om privacy-redenen: er kijkt niemand over hun schouder mee bij betalen. Bovendien is pinnen voor sommige ouderen, kinderen en mensen met een beperking lastig. Door cash niet te accepteren, sluit je hen buiten. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.’

Steun

Op 5 maart stemt de Kamer over de motie van Van den Berg (CDA) en Geleijnse (50Plus). In de motie staat dat apotheken verplicht contant geld moeten gaan accepteren. De motie wordt ook gesteund door ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, NVOG, NOOM, de Patiëntenfederatie en Ieder(in).