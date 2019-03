Fietsen tijdens het dialyseren

Nierpatiënten hebben sinds kort de mogelijkheid om in het Maastricht UMC+ te fietsen tijdens het dialyseren. Vandaag, tijdens World Kidney Day, vindt in aanwezigheid van de Nierpatiëntenvereniging Maastricht de officiële aftrap plaats van dit bijzondere project.

De dialyse-afdeling van het Maastricht UMC+ heeft met financiële steun van de Nierstichting Challenge een geavanceerde hometrainer laten ontwerpen voor dit speciale doel. Patiënten kunnen gewoon in hun dialysestoel blijven zitten en tegelijkertijd pedaleren. Tijd en weerstand (wattage) zijn instelbaar. Om het fietsen extra aantrekkelijk te maken, kunnen ze tijdens het fietsen naar een groot beeldscherm kijken waarop een fietsroute naar keuze wordt vertoond. Dat kan het Zuid-Limburgse heuvellandschap zijn, maar indien gewenst kan er ook virtueel door de Franse Alpen of door San Francisco worden gefietst.

Voordelen voor de patiënt

Het fietsen tijdens de dialyse heeft tal van voordelen voor de patiënt. Zo worden bepaalde afvalstoffen (met name fosfaat) beter verwijderd uit het bloed en zijn er minder bloeddrukdalingen tijdens de behandeling. Bovendien is bewegen altijd goed voor het lichaam, bijvoorbeeld voor hart- en bloedvaten. Fietsen tijdens de dialyse verhoogt de kwaliteit van leven in hemodialysepatiënten, vooral door verbetering van het fysiek functioneren. Verder onderbreekt het bewegen een lange periode van zitten (voor de meeste patiënten vier uur) en geeft het kijken naar de virtuele fietsroute afleiding. Aan het project is ook een wetenschappelijk onderzoek verbonden. Onderzoeksvraag is of de spiermassa in dialysepatiënten behouden kan blijven als beweging gecombineerd wordt met voeding tijdens de dialyse.

Eerste ervaringen

Patiënten fietsen tot een half uur op de speciale hometrainer, daarna schuift de fiets door naar een volgende patiënt die wil fietsen. De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten stellen vooral de afleiding op prijs en vinden het ook fijn dat ze meer kunnen bewegen op dialysedagen. Overigens komen niet alle dialysepatiënten in aanmerking voor het fietsen. Om uiteenlopende redenen is voor sommigen inspanning tijdens de dialyse niet verstandig of mogelijk. Het fietsen is uiteraard ook geen verplichting, maar steeds meer patiënten maken er gebruik van en komen in beweging tijdens de dialyse.