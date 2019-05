Borstimplantaten en de kans op BIA-ALCL

Voor Allergan Biocell borstimplantaten is het aannemelijk dat er een verhoogd risico is op BIA borstimplantaat gerelateerde -ALCL Anaplastisch Grootcellig Lymfoom (een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker). De gevallen van BIA-ALCL in Nederland komen vooral voor bij Biocell en andere borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Toch vond het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onvoldoende bewijs dat andere borstimplantaten met een ruwe buitenkant een vergelijkbaar risico geven als Biocell. Dit komt door het kleine aantal BIA-ALCL gevallen en het beperkte gebruik van deze andere implantaten.

Verbod in Frankrijk

Sinds 5 april 2019 zijn in Frankrijk bepaalde typen borstimplantaten uit voorzorg verboden. Het gaat om macrogetextureerde en poly-urethaan gecoate (PU-gecoat) borstimplantaten. Dit zijn borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Frankrijk neemt dit besluit omdat zij aanwijzingen zien dat borstimplantaten met een ruwe buitenkant een verhoogd risico geven op BIA-ALCL. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ) heeft het RIVM gevraagd om de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit te beoordelen.

Borstimplantaten met een ruwe buitenkant

De meeste gevallen van BIA-ALCL zijn bekend bij Biocell borstimplantaten. Dit zijn borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Voor Biocell implantaten is het aannemelijk dat er een verhoogd risico is op BIA-ALCL. Het exacte risico is niet bekend. Dit type implantaat is sinds eind 2018 niet meer te koop in Europa. De fabrikant heeft de aanwezige voorraden teruggehaald.

Bij andere borstimplantaten met een ruwe buitenkant zijn er ook gevallen van BIA-ALCL bekend, ook in Nederland. Deze implantaten worden minder vaak gebruikt dan Biocell. Mede hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om te onderbouwen dat andere typen borstimplantaten een vergelijkbaar risico geven als Biocell. Dit komt ook doordat BIA-ALCL weinig voorkomt. Tot slot speelt mee dat niet iedereen dezelfde indeling van textuur gebruikt.

BIA-ALCL

ALCL is een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Vrouwen met een borstimplantaat hebben een verhoogd risico op ALCL. Als ALCL bij een borstimplantaat ontstaat, noemen we dit ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’ (BIA-ALCL). Omdat BIA-ALCL heel zeldzaam is, is het moeilijk om hier onderzoek naar te doen. Het kan lang duren voordat BIA-ALCL ontstaat en vrouwen laten regelmatig in hun leven een borstimplantaat vervangen. Hierdoor is niet duidelijk welk borstimplantaat mogelijk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van BIA-ALCL.