FNV: Nog voor de zomer acties ziekenhuismedewerkers na klappen cao-overleg

Er zijn acties op komst in de Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks maandenlange onderhandelingen deed de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vandaag een onacceptabel eindbod aan de vakbonden in de zorg.

Op het gebied van loon willen de ziekenhuiswerkgevers niet verder gaan dan een loonsverhoging van 3,25% in november voor 2019, 2% per juli 2020 en 2,5% in juni 2021. Dit betekent een gemiddelde loonsverhoging van 2,58% op jaarbasis voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Tevens wilde de NVZ geen (goede) afspraken maken over ontwikkeling en beschikbaarheid.

Vanavond overlegt een groot actiecomité van actieve FNV-vakbondsleden welke acties ze op korte termijn gaan organiseren. Vakbond FNV verwacht dat deze nog voor de zomer zullen plaatsvinden.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De ziekenhuiswerkgevers komen nauwelijks tegemoet aan onze eisen. De loonsverhoging die ze voorstellen is een flinke belediging. De cao verliep al op 31 maart, dus de verhoging van 3,25% lijkt behoorlijk, maar zou pas in november in gaan. Dat is echt veel te weinig. Zeker in de huidige arbeidsmarkt met de grote tekorten in de zorg.’

FNV Zorg & Welzijn wil een goede cao die waardering uitspreekt met onder andere een salarisverhoging van 5% voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Tevens wil de vakbond dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook wil de vakbond goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Merlijn: ‘Het altijd maar beschikbaar zijn moet aan banden worden gelegd. Met meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden van werknemers in de roosters. Langer door werken is één ding, maar het is van groot belang dat dit op een gezonde en plezierige manier gebeurt. De afspraken die de NVZ hierover wil maken zijn absoluut onvoldoende.’

Na het groot actiecomité vanavond, overlegt FNV Zorg & Welzijn de komende maanden met leden en de verschillende actiecomités in de Nederlandse ziekenhuizen over lokale acties.