UMCG en MIcompany starten grensoverschrijdende samenwerking in geavanceerd DNA-onderzoek

Het UMCG en MIcompany, een AI-&data bedrijf uit Amsterdam, gaan samenwerken op het gebied van astma- en allergieonderzoek. De samenwerking zorgt ervoor dat geavanceerde AI-technieken beschikbaar komen voor toepassing op de exponentieel groeiende hoeveelheid data over de ontwikkeling van het DNA in het menselijk lichaam. Dit zal leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten om straks beter te voorspellen wie een hoog risico op astma en/of allergie heeft. De samenwerking is een initiatief van hoogleraar kinderlongziekten Gerard Koppelman van het UMCG en oprichter Marnix Bügel PhD van MIcompany. De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar.

Over het ontstaan van astma en allergie is nog veel onbekend

Ondanks recente grote wetenschappelijke resultaten zoals de identificatie van genen die zijn geassocieerd met astma en het vaststellen van omgevingsfactoren die bepaalde genen kunnen activeren of deactiveren, is het nog niet mogelijk om chronische longziekten te genezen. Over de biomedische achtergrond van het ontstaan van allergie of astma is nog steeds veel onbekend. Daarom is een nieuwe aanpak in het onderzoek nodig om de oorzaken van deze allergische aandoeningen te begrijpen.

De exponentieel groeiende hoeveelheid data over DNA biedt kansen en uitdagingen

Als gevolg van de continue ontwikkeling van DNA-sequencing technieken, groeit de hoeveelheid data over het menselijke genoom razendsnel. Het afgelopen decennium verdubbelde de hoeveelheid data hierover zelfs elke zeven maanden. Dit biedt de mogelijkheid om DNA (genetica), DNA-veranderingen (epigenetica) en resulterende genen (mRNA) in relatie tot ziektebeelden in kaart te brengen. Het detail-niveau van de data biedt tegelijk ook tal van uitdagingen.

MIcompany heeft ervaring met de nieuwste AI-technieken

Het GRIAC (Groningen Research Institute for Asthma and COPD) beschikt over unieke DNA data uit bloed- en neuscellen van deelnemers van de zogenaamde PIAMA cohort studie. Deze studie is in 1996 gestart onder 4.000 baby’s. Van deze groep worden gegevens verzameld over onder andere de omgeving en de ontwikkeling van de longfunctie. Om deze enorm grote hoeveelheid data goed te kunnen benutten voor onderzoek zijn de nieuwste technieken op het gebied van AI nodig. Technieken waarmee MIcompany ruime ervaring heeft in andere sectoren zoals telecom, bankieren, markttoezicht en retail. Zo onderwijst MIcompany vanuit haar kantoor in Tel Aviv de analyse van complexe netwerken. En past ze deze theorie toe bij bedrijven om vanuit sociale netwerken klantgedrag te voorspellen variërend van aankoopgedrag tot fraude.

Koppelman en Bügel initiatiefnemers voor grensoverschrijdende samenwerking

Kinderlongarts Gerard Koppelman en MIcompany-oprichter Marnix Bügel ontmoetten elkaar voor het eerst bij Koppelmans alumnilezing bij kring Amsterdam van het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit fonds is in 1996 opgericht om de onderlinge betrokkenheid tussen samenleving en universiteit te vergroten en fondsen te werven voor onderzoeks- en onderwijsprojecten. Samen onderkenden ze de kansen van een grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschappers van GRIAC en data analisten uit het bedrijfsleven van MIcompany. Koppelman: “Veel baanbrekende innovaties in de wetenschap komen door toepassing van technieken uit andere vakgebieden. MIcompany heeft zowel de kennis uit een ander relevant vakgebied als de kwaliteit in haar team om met de toponderzoekers van GRIAC samen te werken”. Bügel: “Wij vinden het vanuit onze missie belangrijk om een wezenlijke bijdrage aan de samenleving te leveren. Vanuit deze missie en de kennis & kunde van ons team hebben wij DNA-onderzoek geselecteerd als vakgebied waarbinnen wij denken als MIcompany de grootste waarde voor de samenleving te kunnen toevoegen. Met Gerard Koppelman hebben wij iemand gevonden die zich heeft ingespannen om deze ongebruikelijke samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap ook daadwerkelijk vorm te geven”. De samenwerking is aangegaan voor een periode van 4 jaar. Voor de samenwerking is een gemeenschappelijk onderzoeksteam opgezet.

Over chronische longziekten

Chronische longziekten als astma, de meeste allergieën en COPD behoren tot de meest voorkomende ziekten in de wereld. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen, terwijl allergieën het meest voorkomen bij volwassenen. Jaarlijks overlijden wereldwijd ongeveer 400.000 mensen aan astma. Ongeveer 150 miljoen Europeanen lijden aan een chronische allergische aandoening en dit aantal stijgt exponentieel. Naar verwachting heeft 50% van alle Europeanen in 2025 een chronische allergische aandoening.