St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk. Doordat de locatie Lelystad wordt overgenomen, blijft er zorgaanbod in de regio Lelystad. Vanwege de noodsituatie die ontstond door het faillissement, gaf de ACM eerder al toestemming om de overname tot stand te brengen, onder voorbehoud van een definitief besluit van de ACM.