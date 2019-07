Drentse teek is een Hyalomma-teek

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de “reuzenteek” onderzocht die op 13 juli in het Drentse Odoorn is gevonden. Het is een Hyalomma marginatum vrouwtje.

De teek uit Drenthe is de tweede vondst van een volwassen Hyalomma marginatum in Nederland dit jaar. Het eerste exemplaar werd een week eerder in de Achterhoek gevonden. Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) onderzocht beide locaties en vond daarbij verder geen andere Hyalomma-teken.

Mogelijke ziekteverwekkers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht de Hyalomma-teek uit Drenthe en trof er géén Krim-congovirus in aan. Sinds 2012 zijn ongeveer vijftig Hyalomma-teken die in Noordwest Europa zijn gevonden getest voor het Krim-congovirus. Alle testen waren negatief, geen van deze teken had het virus bij zich.

In de Hyalomma-teek uit Drenthe werd wel de Rickettsia aeschlimannii gevonden. Een infectie met deze bacterie kan bij de mens koorts, hoofdpijn, spierpijn en een karakteristieke huiduitslag veroorzaken. Deze ziekte, die ook vlekkenkoorts wordt genoemd, komt zelden voor. Vlekkenkoorts is goed te diagnosticeren en te behandelen met antibiotica.

Voor paardenhouders is het goed om te weten dat de Hyalomma-teek parasieten bij zich kunnen dragen waar paarden piroplasmose van kunnen krijgen. Deze ziekteverwekkers werden niet gevonden in de teek uit Drenthe.