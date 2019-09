Mohs-chirurgie in Meander Medisch Centrum

Op de poli Dermatologie in Meander Medisch Centrum kunnen patiënten terecht voor Mohs micrografische chirurgie (kortweg Mohs-chirurgie). Mohs-chirurgie is een patiëntvriendelijke chirurgische methode die de grootste kans geeft op een tumorvrij resultaat en tegelijkertijd een zo klein mogelijke operatiewond. Dermatologen Noor van Oosten en Ineke Janse zijn gespecialiseerd in deze behandeling. Vandaag wordt het Mohs-centrum officieel geopend.

Het aantal geregistreerde gevallen van huidkanker is de afgelopen jaren fors toegenomen als gevolg van bovenmatige blootstelling aan de zon en een ouder wordende bevolking. Bij Mohs-chirurgie wordt de tumor onder plaatselijke verdoving verwijderd, waarna het weefsel direct door de dermatoloog onder de microscoop wordt beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of er in de snijvlakken nog huidkankercellen aanwezig zijn. Indien nodig wordt vervolgens opnieuw geopereerd, net zo lang totdat de huidkanker verwijderd is. Doordat de gezonde huid gespaard blijft, zijn de cosmetische consequenties tot een minimum beperkt. De hersteloperatie vindt op dezelfde dag plaats.

Niet iedere vorm van huidkanker wordt met Mohs-chirurgie behandeld. Dit is afhankelijk van de locatie, het soort tumor en de groeiwijze. Mohs-chirurgie is met name geschikt voor huidkanker in het gezicht, hoofd en de hals.