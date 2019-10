Invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars versterkt

Verzekerden worden meer betrokken bij de totstandkoming van beleid van zorgverzekeraars. Dat heeft minister Bruins voor Medische Zorg besloten. Door een aanpassing van de Zorgverzekeringswet kunnen zorgverzekeraars straks wensen en behoeften van verzekerden beter meenemen in hun beleid. Het gaat om meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van zorgverzekeraars.

Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Bruins aangenomen. Minister Bruins: 'Ik vind het belangrijk dat waardevolle input van verzekerden wordt meegenomen door zorgverzekeraars. Dit voorstel zorgt ervoor dat verzekerden goed de gelegenheid krijgen om hun meningen en wensen over beleid kenbaar te maken. Dat komt de kwaliteit van de ingekochte zorg en dienstverlening van de zorgverzekeraar ten goede. Daarnaast komt de zorgverzekeraar hiermee ook meer naast de verzekerden te staan, voor wie hij het uiteindelijk allemaal doet.'

De minister verwacht dat er meer dialoog ontstaat tussen verzekerden en de zorgverzekeraar over onderwerpen die de verzekerden direct raken. Daarnaast moeten zorgverzekeraars gaan terugkoppelen wat de inspraak van verzekerden inhield en wat de zorgverzekeraar ermee heeft gedaan. Het bestuur van een zorgverzekeraar blijft altijd de beleidsbeslissingen nemen en blijft ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het wetsvoorstel verandert daar niets aan.

Alle zorgverzekeraars organiseren ook nu al een vorm van verzekerdeninvloed. Uit een brede consultatie bleek echter dat in de praktijk behoefte is aan verbetering op een aantal punten. Het wetsvoorstel voorziet hier nu in.