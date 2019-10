Massale oproep aan minister om meer werk te maken van dementiepreventie

Alzheimer Nederland ondersteunt de oproep aan de minister van VWS om meer werk te maken van dementiepreventie. In totaal hebben ruim 60 mensen hun naam onder de brief gezet, onder wie een aantal wetenschappers. De oproep is vandaag, maandag 21 oktober, gepubliceerd in NRC Handelsblad en NRC Next.

Preventie speelt rol

'Wij hebben deze brief ondertekend, omdat preventie inderdaad een rol speelt bij het vinden van een oplossing voor dementie, naast belangrijk fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van dementie en klinisch onderzoek gericht op genezing en behandeling van verschillende dementievormen', zegt Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland.

Groei deels te minderen

Als de potentie van preventieprogramma’s volledig wordt benut, is de voorspelde forse groei van het aantal mensen met dementie deels te verminderen. Om dat te bereiken, is een brede aanpak nodig waarin overheid, relevante gezondheidsfondsen en professionals, zoals huisartsen, alles doen om de benodigde leefstijlinterventies in de praktijk te brengen.

Hersengezondheid verbeteren

Het risico op dementie kan het beste worden verminderd door bij relevante doelgroepen de hersengezondheid te verbeteren. Werkzame elementen zijn bijvoorbeeld meer bewegen, sociaal actief blijven, minder roken, vermijden van overgewicht en het goed behandelen van eventueel aanwezige diabetes en hart- en vaataandoeningen.

Preventieakkoord

'De eerste stap kan zijn om dementie in het huidige Preventieakkoord op te nemen', aldus Wilmink. 'Wat goed is voor het hart is goed voor het hoofd, is ons adagium. Overigens benadruk ik graag dat dit niet betekent dat je door gezond te leven dementie kunt voorkomen, je vermindert wel het risico op dementie. Bij genetische varianten speelt dit helaas geen rol.'

Hoogste zorglast

Dementie vormt een urgent en groeiend maatschappelijk probleem. De ziekte kent de hoogste zorglast en heeft dus niet alleen veel impact op mensen met dementie, maar ook op hun naasten en mantelzorgers. Ook de zorgkosten zijn hoog: jaarlijks 9 miljard. Daarbij zijn de maatschappelijke kosten die worden opgebracht door partners en kinderen niet meegerekend.

Impact dementie groot

Wilmink: 'De impact op het leven van de mensen die al dementie hebben en hun families is enorm groot. Naast aandacht voor preventie en fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek is het daarom belangrijk dat de overheid investeert in nog betere zorg en ondersteuning bij dementie. Ook is het van belang dat de samenleving dementievriendelijker wordt gemaakt, en het begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt vergroot. Alzheimer Nederland werkt daartoe nauw samen met VWS'.