Maastricht UMC+ ziet af van bouw Mosae Vita

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ heeft besloten om af te zien van de bouw van Mosae Vita vanwege de hoge kosten. Deze overstijgen het beschikbare budget. 'Het besluit is genomen in afstemming met de Provincie Limburg', zo laat het Maastricht UMC+ woensdag weten.

Passende alternatieven

Mosae Vita zou het nieuwbouwproject worden waar het bevorderen van een gezond leven door het werken aan een gezonde leefstijl centraal zou komen te staan. In het nieuw te realiseren pand op de Brightlands Maastricht Health Campus zouden diverse partijen op het gebied van gezondheidsbevordering hun intrek nemen. Nu er wordt afgezien van de nieuwbouw zal er in overleg met de partners en de eventuele huurders worden gekeken naar passende alternatieven, zover wenselijk of noodzakelijk.

Blijvende inzet verbeteren gezondheid

Ondanks dat Mosae Vita niet in een fysiek gebouw wordt gerealiseerd, blijft het Maastricht UMC+ zich onverminderd inzetten voor het verbeteren van de gezondheid in de regio en een duurzamere gezondheidszorg door de inzet van medische en technologische innovaties.