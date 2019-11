Verbeterde hulp bij eetstoornissen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat volgend jaar twee speciale centra worden geopend voor jongeren met een eetstoornis.

De minister heeft aan een groep deskundigen gevraagd om met een verbeterde aanpak van de eetstoornissen. Hiervoor moet er meer voorlichting worden gegeven aan ouders en kinderen en moeten er regionale expertisecentra worden ingericht.

Naar schatting hebben zo’n 200.000 mensen jaarlijks last van een eetstoornis. Minister De Jonge: ‘Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat op de lange termijn, over tien jaar, er een significante daling is van het aantal ernstig zieke, met de dood bedreigde kinderen en jongeren met een eetstoornis is.’