Alkmaar meest toiletvriendelijke grote gemeente van 2019

Vandaag is het Wereld Toiletdag. Een dag waarop de Toiletalliantie (Maag Lever Darm Stichting en 12 andere maatschappelijke organisaties), aandacht vraagt voor het tekort aan openbare toiletten. Samen met de app HogeNood is onderzoek gedaan onder de 50 grootste Nederlandse gemeenten naar de meest toiletvriendelijke gemeente.

Alkmaar voert deze lijst aan. Op de voet gevolgd door Amersfoort en Leeuwarden. Zij hebben daarmee de meeste openbare en opengestelde toiletten per inwoner. Steeds meer gemeenten hebben een actief toiletbeleid, dat is goed nieuws. Maar er zijn ook nog maar liefst 189 gemeenten die hard aan de bak moeten op dit vlak. Zij negeren een toiletbeleid of denken dat het probleem zich vanzelf wel oplost.

Het toilettekort is dus nog te groot ondanks een toename ten opzichte van 2018 van ruim 1.500 toiletten in de app HogeNood (de grootste database van toiletten in Nederland met nu bijna 6.000 toiletten). Hierdoor kunnen ruim 2 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar ook vrouwen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen, dagjesmensen en toeristen niet onbezorgd op pad. Bovendien worden vier op de tien patiënten weleens geweigerd bij een toilet in winkels, horeca, supermarkten en overheidsgebouwen. Dit met gevolg dat mensen de deur niet meer uit durven uit angst niet op tijd een toilet te vinden. Stress, schaamte en eenzaamheid vanwege een tekort aan toiletten kan met een goed toiletbeleid gewoon voorkomen worden volgens de Maag Lever Darm Stichting.