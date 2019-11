Met dodelijke Lassavirus besmette Nederlandse tropenarts opgenomen in LUMC

Bij het LUMC is dinsdagnacht een Nederlandse tropenarts bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) binnengebracht met verdenking op het dodelijke Lassavirus. 'Woensdagmorgen bleek uit bloedtests dat de arts daadwerkelijk besmet is. De man wordt verpleegd in strikte isolatie', zo meldt het LUMC woensdag.

Sierra Leone

'De Nederlandse tropenarts, is in Sierra Leone besmet geraakt. De arts is ziek geworden tijdens het werk en naar Nederland gerepatrieerd met een speciale vlucht. De patiënt is in isolatie vervoerd en ligt op een isolatiekamer waar de patiënt in strikte isolatie wordt verpleegd', aldus het LUMC. Op dit moment onderzoeken de GGD en het RIVM met wie de patiënt contact heeft gehad om eventuele verspreiding in Nederland te voorkomen.

Protocol

De verpleging van de patiënt vindt continu plaats in strikte isolatie. Het LUMC hanteert bij de opname van patiënten met (verdenking op) een Virale hemorragische koorts zoals het Lassavirus, maar ook ebola, het protocol voor ernstige infectieziekten en de maatregelen die daarbij horen. Voor patiënten, bezoekers en medewerkers is er geen risico op besmetting.