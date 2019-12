Miljoenen voor onderzoek borstreconstructie met eigen vetcellen

Basisverzekering

De studie wordt uitgevoerd in tien Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van het Maastricht UMC+. In het nieuwe onderzoek, dat start halverwege 2020, zal bij 350 vrouwen worden gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van lipofilling als reconstructietechniek. Dat is noodzakelijk om de behandeling uiteindelijk ook in aanmerking te laten komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering', aldus het Maastricht UMC+.

Vetcellen uit eigen lichaam

Bij lipofilling worden vetcellen van een bepaalde plek in het lichaam van de patiënt weggehaald waar genoeg vet beschikbaar is en verplaatst naar de plek van de reconstructie. Na transplantatie van de vetcellen groeien deze cellen langzaam in op de nieuwe plek. Bij een behandeling met lipofilling is geen lichaamsvreemd materiaal nodig zoals bijvoorbeeld bij een siliconenprothese, waardoor er geen risico is op infectie, kapselvorming met bijbehorende pijnklachten, scheuring van het implantaat of de noodzaak van latere prothesewissels. Het gaat verder om een relatief weinig belastende operatie, waarvan er drie of vier nodig zijn voor een goed resultaat.

BREAST-trial

Momenteel loopt er in Nederland een landelijke studie naar de toepasbaarheid van lipofilling als borstreconstructietechniek, de zogenaamde BREAST-trial (gecoördineerd door het Maastricht UMC+). In dit onderzoek wordt lipofilling vergeleken met een borstreconstructie waarbij een siliconen borstprothese wordt gebruikt. Die studie is nodig om voldoende wetenschappelijk bewijs te leveren dat de behandeling ook doelmatig is. Pas dan komt het in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar. Met het vrijgekomen bedrag vanuit het ministerie wordt nu een vervolgstudie gestart met de naam BREAST-II. In dit onderzoeksverband komen nog eens 350 vrouwen in aanmerking voor een volledige borstreconstructie met lipofilling.

Vervolgstudie

Prof. dr. René van der Hulst, hoofd plastische chirurgie van het Maastricht UMC+, is verheugd dat het onderzoek een vervolg krijgt en dat voor meer vrouwen een volledige borstreconstructie met lipofilling beschikbaar komt: 'Voor vrouwen met borstkanker is het kunnen kiezen uit meerdere borstreconstructiemethoden erg belangrijk. Niet elke methode is voor iedereen geschikt en niet elke vrouw wil borstimplantaten. Voor een definitieve vergoeding moeten we de resultaten van het onderzoek nog afwachten, maar door de BREAST-II zijn er wel 350 extra patiënten die in aanmerking kunnen komen voor een reconstructie met deze veelbelovende en innovatieve techniek.'