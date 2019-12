Maastrichtse simulator voor hartklepoperaties succesvol

Inmiddels zijn meer dan tweehonderd internationale chirurgen met succes getraind in de minimaal-invasieve technieken die hiervoor nodig zijn. Onlangs probeerde ook kroonprinses Mary van Denemarken (als Patron van de Deense Hartstichting) de simulator uit in het Rigshospitalet in Kopenhagen, waar twee chirurgen recent zijn opgeleid dankzij het Maastrichtse trainingsprogramma.

Dr. Peyman Sardari Nia demonstreert zijn simulatiemodel (Foto: Maastricht UMC+)Dr. Peyman Sardari Nia demonstreert zijn simulatiemodel (Foto: Maastricht UMC+)De mitralisklep is de hartklep die zorgt voor verplaatsing van zuurstofrijk bloed van de longen naar het lichaam. Als deze niet goed functioneert, kunnen verschillende problemen ontstaan die uiteindelijk kunnen leiden tot hartfalen. Een operatie aan de mitralisklep is een van de meest complexe ingrepen aan het hart, zeker als die operatie minimaal invasief wordt uitgevoerd. Om die ingreep onder de knie te krijgen ontwikkelde cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia in 2014 een speciale simulator. Dat blijkt zijn vruchten af te werpen.

Complexe ingreep

De chirurg streeft natuurlijk altijd naar een veilige en efficiënte operatie, waarbij de patiënt wordt geholpen met zo min mogelijk bijwerkingen. Daarom wordt geprobeerd om minimaal invasief te opereren. Hierbij zijn slechts één of enkele kleine incisies vereist en hoeft niet de gehele borstkas geopend te worden. Dat is echter niet altijd even gemakkelijk en is afhankelijk van de kennis, kunde en ervaring van de operateur. Minimaal invasieve technieken zijn dan ook lastig in de vingers te krijgen. Voor het bestaan van de simulator kon ervaring ook alleen worden opgedaan bij patiënten. Inmiddels komen jaarlijks vele internationale hartchirurgen naar Maastricht voor een speciaal trainingsprogramma om hun vaardigheden te verbeteren of mee te kijken in de operatiekamer.

Kroonprinses van Denemarken

Kroonprinses Mary van Denemarken test haar operatieve vaardigheden op de Maastrichtse simulator (Foto: Hasse Ferrold). Bij de meer dan tweehonderd chirurgen die zijn getraind, zijn inmiddels aantoonbaar positieve resultaten behaald. "Ze kunnen beter met het instrumentarium werken en ook nog eens sneller", zegt Sardari Nia. "Door het trainingsprogramma kunnen ze hun technieken ook benutten in het eigen ziekenhuis en een zorglijn opzetten voor een optimalere behandeling van aandoeningen aan de mitralisklep." Een van de ziekenhuizen die hier in de praktijk invulling aan heeft gegeven is het Deense Rigshospitalet. Kroonprinses Mary van Denemarken bracht recent een bezoek aan het ziekenhuis in Kopenhagen, waar speciaal voor de gelegenheid een Maastrichtse simulator was neergezet. De kroonprinses liet zich de kans niet voorbij gaan en nam het instrumentarium zelf ook ter hand.

Op maandag 9 december en dinsdag 10 december laten internationale hartchirurgen zich in Maastricht weer bijscholen op het gebied van operaties aan de mitralisklep. Dan wordt tevens een nieuw prototype van de simulator gepresenteerd.

