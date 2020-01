Totaal 42 vuurwerkslachtoffers in brandwondencentra

De laatste tien dagen van jaar, vanaf het begin van de kerstvakantie tot en met de jaarwisseling, is het druk in de brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen. 'Dit jaar zijn tussen 22 december en 2 januari 42 personen met vuurwerkletsel behandeld in één van de drie brandwondencentra', zo meldt Brandwondenzorg Nederland vrijdag.

Ernstig handletsel

'Van de in totaal 42 slachtoffers zijn 18 personen opgenomen. Twee van hen zijn in de nieuwjaarsnacht nog geopereerd aan ernstig handletsel in het brandwondencentrum in Beverwijk', aldus Brandwondenzorg Nederland. Plastisch chirurg Toine van Trier, verbonden aan het brandwondencentrum in Beverwijk: ‘Al op kerstavond opereerde ik een negenjarige jongen met ernstig handletsel. En ook in de nieuwjaarsnacht heb ik 2 patiënten met ernstig handletsel geopereerd. In het totaal heb ik de afgelopen dagen 5 patiënten met handletsel gezien. Dit letsel ontstaat door zwaar vuurwerk dat in de hand is ontploft. Denk hierbij aan cobra’s, mortiergranaten, nitraatbommen en lichtkogels. Als chirurg word ik inmiddels wat bedroefd van dit feestje, vooral wanneer ik de verbijstering en het verdriet in de ogen van mijn patiënten en hun familie zie.’

Advies

Jacob Blik, hoofd van het brandwondencentrum in Groningen: ‘De jaarwisseling was voor ons een drukke nacht, maar de zwaarte van de brandwonden viel gemiddeld gezien mee. Wel zijn we vaak gebeld voor advies. We zien dat huisartsen en ziekenhuizen ons steeds beter weten te vinden, en daar zijn we blij mee.’ Ook landelijk is dit zichtbaar: Waar vorig jaar 31 keer telefonisch advies werd ingewonnen bij één van de drie brandwondencentra, is dit jaar 45 keer telefonisch om advies gevraagd. Door het consulteren van een brandwondenspecialist worden ernstige brandwonden direct op de juiste manier behandeld. Dit voorkomt vaak onnodig leed.

Grondbloem in capuchon

André van Es is brandwondenverpleegkundige in het brandwondencentrum in Rotterdam: ‘Dit jaar zijn er zeven mensen bij ons binnengebracht met brandwonden veroorzaakt door vuurwerk, waarvan 2 patiënten zorg nodig hadden op de Intensive Care van het brandwondencentrum. Ons jongste slachtoffer was een meisje van drie jaar. Zij werd op oudejaarsavond bij ons binnengebracht, en had letsel opgelopen door een grondbloem in haar capuchon. Ook kindervuurwerk blijft gevaarlijk!’

Cijfers gelijk met vorig jaar

Over het geheel liggen de cijfers gelijk aan die van vorig jaar. Toen werden rond de jaarwisseling 23 mensen in één van de drie brandwondencentra opgenomen en 56 mensen werden poliklinisch behandeld. Het is mogelijk dat dit jaar minder slachtoffers zijn doorverwezen naar de gespecialiseerde brandwondencentra, door de toename van het telefonisch consult.