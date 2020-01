Nieuwe slimme insulinepomp voor patiënten met diabetes type 1

Voor patiënten met diabetes type 1 van het diabetescentrum UMCG is een nieuwe slimme insulinepomp beschikbaar. 'Een pomp die het beste van verschillende andere pompen combineert', vertelt arts Peter van Dijk. 'Van veel van onze patiënten weten we dat ze hier al bijna een jaar op zitten te wachten.' De eerste zes patiënten namen de pomp deze week in gebruik.

Eindelijk weer rustig durven slapen

Als eerste in de Benelux heeft het diabetescentrum van het UMCG de zogenaamde Tandem t:slim x2 beschikbaar voor patiënten met diabetes type 1. Samen met diabetesverpleegkundige Susanne Pathuis legt Van Dijk, expert op het gebied van diabetestechnologie, uit hoe de nieuwe pomp werkt. Een sensor meet continu iemands glucosespiegel en verstuurt de informatie via een beveiligde bluetoothverbinding naar de slimme insulinepomp. Via een canule wordt de insuline toegediend. De hoeveelheid die de patiënt nodig heeft, wordt continu gemonitord en aangepast.

Van Dijk: 'Het intelligente zelfsturende systeem voorkomt sterke dalingen van de bloedglucosespiegel, oftewel hypo's. Voor de patiënten met diabetes type 1 vergroot dit de kwaliteit van leven enorm: je hoeft niet continu na te denken of je glucosespiegel wel stabiel is. Patiënten geven aan eindelijk weer rustig te kunnen gaan slapen en alleen op pad te durven.'

Minder pieken en dalen

Slimme insulinepompen zijn er al, maar deze nieuwe pomp neemt veel nadelen weg die er bij verschillende andere systemen nog wel zijn. 'Zo is er al een glucosesensor op de markt waarbij je niet in je vinger hoeft te prikken om te kalibreren, maar die kon nog niet gekoppeld worden aan een slimme pomp', zegt Susanne Pathuis. Bij deze pomp kan dat wel. 'Verder krijgt deze nieuwe pomp online updates, waardoor gebruikers niet meer jarenlang hoeven te wachten tot ze eindelijk recht hebben op een nieuwe pomp met de nieuwste functies.' Nu zitten patiënten meestal vier jaar vast aan een pomp, zonder dat deze geüpdatet wordt.



Ook hoeven patiënten minder vaak de sensor te vervangen dan bij andere pompen: de waterdichte sensor van de pomp blijft tien dagen zitten. Dit alles met als resultaat: een betere glucoseregulatie, met minder pieken en dalen.

Beschikbaarheid

Mensen met diabetes type 1 moeten elke dag vier tot zeven keer hun bloedsuiker meten met een vingerprik en insuline spuiten of een insulinepompje dragen. Ook moeten ze zeer nauwkeurig berekenen hoeveel ze eten en hoeveel insuline daarvoor nodig is. Dit heeft een grote impact op hun dagelijks leven.



De Tandem t:slim x2 insulinepomp is sinds deze week beschikbaar voor patiënten met diabetes type 1 die onder behandeling zijn bij het diabetescentrum van het UMCG en die een indicatie hebben voor vergoeding van insulinepomptherapie en continue glucosemeting. Naar verwachting is de pomp later dit jaar ook bij andere centra beschikbaar.