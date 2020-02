Eten we binnenkort gebak van vliegenvet in plaats van boter?

Vet op basis van insecten is een duurzaam en gezond alternatief voor boter. Wanneer in gebak minder dan de helft van de boter vervangen wordt door insectenvet, proef je nauwelijks het verschil. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent.

De onderzoekers gebruikten vet van larven van de zwarte soldatenvlieg in wafels, koekjes en cake. Ze bakten van elke soort 3 versies:

een gewone versie met enkel boter,

een versie waarin een vierde van de boter vervangen werd door insectenvet,

een versie waarin de helft van de boter vervangen werd door insectenvet.

Daarna schotelden ze het gebak in de 3 verschillende versies voor aan een smaakpanel, met de vraag of ze het verschil proefden.

Het gebak met een vierde aan insectenvet doorstond glansrijk de test: de proefpersonen proefden niet dat hier insectenvet in gebruikt was. Bij wafels merkten ze het insectenvet zelfs niet op wanneer de helft van de boter vervangen was. Ook de textuur en de kleur weken nauwelijks af van het origineel.

Duurzamer

Waarom zouden we in de toekomst bakken met insectenvet in plaats van met boter?

“De ecologische voetafdruk van een insect is veel kleiner dan die van runderen”, aldus onderzoekster Daylan Tzompa-Sosa (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent). “Bovendien kunnen we insecten in grote hoeveelheden in Europa kweken, waardoor ook de voetafdruk van het transport verkleint. Melk voor boter wordt immers vaak geïmporteerd van buiten Europa.”

Gezonder

Maar ook voor je gezondheid kan insectenvet voordeliger uitkomen.

“Insectenvet is een ander soort vet dan boter”, volgens Daylan Tzompa-Sosa. “Insectenvet bevat laurinezuur, en dat maakt het product onder andere lichter verteerbaar dan boter. Bovendien heeft laurinezuur een antibacteriële, antimicrobiële en antimycotische werking. Dat betekent dat het bijvoorbeeld in staat is verschillende virussen, bacteriën of ook schimmels in het lichaam onschadelijk te maken, waardoor het een positief effect op de gezondheid kan hebben.”

Binnenkort in de supermarkt?

Of gebak met insectenvet binnenkort in de supermarkt zal liggen?

Bio-ingenieur Joachim Schouteten, die het onderzoek mee begeleidde, denkt van wel.

“Momenteel is de prijs nog te hoog, omdat het slechts op kleine schaal geproduceerd wordt. We zullen moeten onderzoeken wat consumenten ervan vinden op grotere schaal. Producten met insecten zoals bijvoorbeeld insectenburgers zijn nog geen groot succes gebleken. Maar bij gebak is de kans groter dat het in de smaak zal vallen, omdat het hier enkel gaat over een vorm van vetvervanger.”