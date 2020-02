Meer en meer doden door coronavirus. Voorlopig geen vaccin

Grote steden in China zijn veranderd in spooksteden en meer cruisschepen liggen voor anker met nieuwe gevallen. Wereldwijd komen er steeds weer nieuwe meldingen bij van nieuwe patiënten.

De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.

Ondertussen dreigt er wereldwijd een tekort aan beschermingsmiddelen. De zorgen nemen toe, met name over de verdere verspreiding van het virus. Een manier om die de kop in te drukken, is er nog niet.

Voorlopig geen vaccin

Virologen van de afdeling Virologie van het Erasmus MC werken nauw samen met de WHO. Prof.dr. Marion Koopmans en dr. Bart Haagmans nemen deel aan de WHO virologen groep – waarbij virologen van over de gehele wereld zijn aangesloten. De afdeling virologie heeft – indien nodig – testen beschikbaar om vast te stellen of iemand het coronavirus heeft.

Vooralsnog zijn er geen gevallen van besmetting in Nederland bekend, maar als het aantal besmettingen wereldwijd blijft toenemen zal ook Nederland aan de beurt komen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, kortademigheid of een longontsteking. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt, is niet goed bekend. De WHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid.

Eind vorige maand riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uit tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC Public Health Emergency of International Concern -status). De maatregelen die Nederland heeft voorbereid en klaar heeft liggen vallen binnen deze fase.