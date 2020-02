Helpt artificiële intelligentie bij vroege opsporing gewrichtsontstekingen

In het zogenoemde AIMIRA-project werken AI-experts, radiologen en reumatologen van het LUMC samen om kunstmatige intelligentie toe te passen om subtiele veranderingen in de MRI-beelden automatisch op te sporen en in getal om te zetten, zodat vroege effecten van de behandeling van reumatoïde artritis nauwkeuriger kunnen worden aangetoond. Vroege diagnose en behandeling van reumatoïde artritis is belangrijk om schade aan de gewrichten te voorkomen. Onder andere hoogleraar reumatologie Annette van der Helm-Van Mil en radioloog dr. Monique Reijnierse zijn betrokken bij het project.

Visueel scoren niet gevoelig genoeg

“Tot nu toe worden de MRI-opnames van de gewrichten visueel beoordeeld en wordt een cijfer gegeven voor de ernst van de afwijking. Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor duidelijke inflammatoire veranderingen, maar in een preklinisch stadium verwachten we dat deze veranderingen heel subtiel zullen zijn. Het visueel scoren is hiervoor niet gevoelig genoeg, waardoor de werking van een geneesmiddel volledig onopgemerkt kan blijven”, aldus Berend Stoel, informaticus bij het Lab Klinische en Experimentele Beeldverwerking.

Ontstekingen in handen en voeten

Reumatoïde artritis is een vaak voorkomende ziekte, die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten van handen en voeten. Hoewel er tegenwoordig geneesmiddelen beschikbaar zijn, die uitgebreide schade aan de gewrichten kunnen voorkomen, blijft het voor de meeste patiënten een chronische ziekte, waarvoor langdurige en dure behandeling nodig blijft. Een heel vroege behandeling in een preklinisch stadium zou deze chroniciteit kunnen voorkomen.

Het onderzoek wordt gefinancierd met 680.000 euro vanuit het NWO-TTW programma.