Erasmus MC goed voorbereid op patiënten met coronavirus

SARS-CoV-2 en COVID-19

Patiënten en bezoekers kunnen het ziekenhuis veilig blijven bezoeken als hier besmette patiënten zijn opgenomen. Ook kunnen ze veilig worden opgenomen. De Unit Infectiepreventie, die het hele Erasmus MC adviseert en ondersteunt bij uitbraken van infectieziekten en multiresistente bacteriën, volgt de ontwikkelingen over het coronavirus, dat inmiddels SARS-CoV-2 heet, op de voet. De ziekte die door SARS-CoV-2 wordt veroorzaakt, heet COVID-19.

Protocollen

Er liggen tal van protocollen klaar die worden nageleefd op het moment dat een patiënt met (een vermoeden van) Covid-19 wordt binnengebracht. Als al bekend is dat er iemand in aantocht is met een vermoeden van COVID-19 of een bewezen besmetting, dan staat er al personeel bij de deur van de Spoedeisende Hulp klaar om de patiënt op te vangen.

Contactonderzoek

Zo’n protocol is er ook voor als pas later blijkt dat iemand COVID-19 heeft. Dan verhuist een patiënt, als hij daar nog niet lag, naar een isolatiekamer. Dan wordt goed uitgezocht met wie de patiënt contact heeft gehad. Dat kunnen artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis zijn, andere patiënten of bezoekers. Maar het Erasmus MC heeft ook nauw contact met de GGD Rijnmond, die vervolgens onderzoek gaat doen bij familie, vrienden en collega’s van de patiënt.

Samenwerken

In Nederland werken gezondheidsinstanties goed met elkaar samen. De ziekenhuizen, maar ook huisartsen, GGD’en en verpleeg- en verzorgingshuizen. De protocollen zijn in principe niet nieuw. Nederland kreeg in 2009 te maken met de Mexicaanse griep. En het Erasmus MC krijgt soms patiënten binnen met een vermoeden van MERS of SARS, broertjes van SARS-CoV-2. Ook voor MERS en SARS worden isolatie-protocollen nageleefd.

Isolatiekamer

Een patiënt met COVID-19 wordt opgenomen in een speciale isolatiekamer. Dat is een kamer met twee deuren en een klein portaaltje ertussen waar personeel en bezoek beschermende kleding kan aantrekken en zijn handen kan wassen en desinfecteren. De lucht in die kamer wordt afgezogen. De adem van de patiënt, waar virusdeeltjes in zitten, kan niet de gang of de andere kamers in. De luchtdruk in de kamer is zo geregeld dat de lucht niet door de deur naar buiten kan.

Mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding

Verpleegkundigen, maar ook de bezoekers van de patiënt, nemen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ze trekken bijvoorbeeld mondkapjes, latex handschoenen en beschermende kleding aan. Dat staat allemaal duidelijk uitgelegd op fotoposters op de deur van de patiënt.