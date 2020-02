Drie nieuwe besmettingen Duitsland vlakbij grens met Limburg

Besmet via Duits echtpaar

Gangelt is een gemeente in de Duitsland deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het Kreis Heinsberg die tegen de grens met Limburg ligt ter hoogte van Brunssum. Tijdens de beoordeling van contactpersonen van het Duitse echtpaar op COVID-19 (Coronavirus) zijn er in de gemeente Gangelt drie nieuwe COVID-19 besmettingen geconstateerd in het district Heinsberg. Iedereen vertoont griepsymptomen en zijn momenteel thuis in quarantaine. Afgelopen dinsdagavond werd bekend dat een 47-jarige man uit Langbroich en zijn vrouw besmet waren met het coronavirus. De man ligt in het ziekenhuis van Düsseldorf zijn toestand is nog kritiek.

Carnaval

Het crisispersoneel van het district Heinsberg heeft daarom de maatregelen aanzienlijk aangescherpt. Het crisispersoneel roept alle personen op, die in Langbroich-Harzelt op 15 februari samen carnaval hebben gevierd , om 14 dagen thuis in quarantaine te blijven. Dit geldt ook voor hun partners en indien nodig ook hun kinderen en andere huisgenoten. Het gaat om enkele honderden Duitsers.

Limburg

Vooralsnog nemen de Veiligheidsregio's Noord-Limburg en Zuid-Limburg naar aanleiding van de drie nieuwe Duitse besmettingen vlak over de grens geen nieuwe maatregelen.