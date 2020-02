Coronavirus Tilburg: geen reden voor extra maatregelen

Donderdag werd bekend dat er een patiënt met het coronavirus in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is opgenomen. 'Er is geen reden voor extra maatregelen', zo laat de gemeente Tilburg vrijdag weten.

Geen reden om evenementen af te gelasten

Tijdens de persconferentie vrijdag in het Paleis-Raadhuis liet burgemeester Weterings weten dat het goed gaat met de patiënt, bij wie het coronovirus is aangetroffen. Verder liet de burgemeester weten dat er geen reden is om evenementen af te gelasten. Ook werd bekend dat de patiënt, die carnaval vierde in Tilburg, tijdens het carnaval niet besmettelijk was.

Maatregelen coronavirus

De gemeente volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet. Zij geven aan dat er - naast de gebruikelijke maatregelen om griep te voorkomen - geen reden is voor extra maatregelen.

Maatregelen tegen verspreiding

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het gaat daarbij om regelmatig de handen te wassen. In de elleboog te hoesten en niezen en papieren zakdoekjes te gebruiken.