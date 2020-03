Aantal coronabesmettingen in 1 dag bijna verdubbeld: 18 positief getest

Het aantal personen dat besmet is met het coronavirus is in 1 dag tijd bijna verdubbeld. Waren er zondag nog 10 personen besmet, vandaag meldt het RIVM dat er tot maandag 2 maart bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 8 nieuwe patiënten zijn gemeld. 'Hiermee komt het totaal aantal positieve testen in Nederland op 18', zo meldt het RIVM maandagmiddag.

In Noord-Italië geweest

Bijna alle nieuwe personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, zijn mensen die in Noord-Italië zijn geweest of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Als de bron van de besmetting van de patiënt nog onbekend is, wordt dat ook uitgezocht.

GGD

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten zijn bezig om de contacten van alle patiënten in kaart te brengen. Alle contacten worden door de GGD onder monitoring geplaatst gedurende 14 dagen na hun laatste contact met de patiënt en dienen hun gezondheid in de gaten te houden en de GGD hierover in te lichten. In aanvulling hierop wordt gezinscontacten gevraagd om thuis te blijven en zo min mogelijk fysiek contact te hebben met andere mensen. Bij klachten worden de contacten getest.

Opnamestop IC intensive care -afdeling Maasstad Ziekenhuis

Eén van de patiënten heeft in het Maasstad Ziekenhuis gelegen op de intensive care. Het ziekenhuis heeft inmiddels uit voorzorg een gedeeltelijke opnamestop op de intensive care unit ingesteld. Dit betekent dat er geen nieuwe patiënten opgenomen worden op deze afdeling. Verder blijft het ziekenhuis open. Het ziekenhuis en de GGD brengen de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart en gaat na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest.