RIVM stelt aantal met coronavirus besmette patiënten naar beneden bij

Bron nog onbekend

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten hebben een contactonderzoek opgestart.

Update 17.30 uur

Het RIVM heeft dinsdagmiddag het aantal van 24 patiënten met 1 naar beneden bijgesteld. 'Eén eerder positief afgegeven test, die was gebaseerd op een twijfelachtige testuitslag, wordt na twee herhaalde negatieve testuitslagen achteraf toch als negatief beschouwd. Het gaat om het jongste kind van de patiënt in Diemen', aldus het RIVM.