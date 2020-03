Huisartsen kiezen bij het voorschrijven van medicatie vaak voor geneesmiddel uit een formularium

Huisartsen kregen van de zorgverzekeraars in 2018 voor het eerst een beloning voor het voorschrijven van middelen uit het formularium dat zij hanteerden. Uit onderzoek van het Nivel bleek dat meer dan 85% van de geneesmiddelen voorgeschreven door huisartsen een middel uit het formularium was. De infrastructuur voor het verzamelen van de scores en de ontwikkelde indicator kunnen gebruikt worden voor vervolg van het project Formulariumgericht Voorschrijven (FGV).

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen kunnen huisartsen gebruik maken van een formularium, een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen. De twee meest gebruikte formularia zijn het NHG-Formularium en het Health Base Formularium. Aan de hand van deze formularia is over 2018 getoetst welk percentage eerste voorschriften door de huisarts conform het gebruikte formularium waren.

Geneesmiddelen uit formularium voorgeschreven door verreweg de meeste huisartsen

Ongeveer 85% van de huisartsen die bij het voorschrijven van een geneesmiddel gebruikmaakten van het NHG-Formularium, koos hierbij een middel uit dit formularium. Van de huisartsen die het Health Base Formularium gebruikten, schreef 95% een geneesmiddel conform formularium voor. Deze hogere score voor het Health Base formularium heeft te maken met het feit dat er meer geneesmiddelen in dit formularium zijn opgenomen, in vergelijking met het NHG formularium.

Duidelijk is dat huisartsen vaak een geneesmiddel kiezen dat is opgenomen in het formularium dat zij gebruiken.

Huidige indicator en infrastructuur voor verzameling scores vormen de basis voor verdere ontwikkeling van het Formulariumgericht Voorschrijven

Op verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Nivel binnen het project Formulariumgericht Voorschrijven een infrastructuur opgezet en een indicator ontwikkeld waarbij de gegevens van de huisartsen zelf de basis vormen voor de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven. Er worden gegevens uit de eigen registratie van de huisartsenpraktijk gebruikt zonder dat er patiëntgegevens met derden gedeeld hoeven te worden. De infrastructuur en indicator Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) worden in het vervolgproject gebruikt voor de verdere ontwikkeling van indicatoren voor het Formulariumgericht Voorschrijven. In de toekomst wordt ook het voorschrijven van een geneesmiddel bij de juiste indicatie getoetst.

Over het onderzoek

In totaal zijn er scores ontvangen van 3751 huisartsenpraktijken (75% van alle praktijken in Nederland) over 2018. Er werd gemiddeld hoog gescoord.