'Bijna alle Nederlanders eten te veel zout'

Bijna alle Nederlanders eten te zout, maar ik niet. Dat denkt het merendeel van de Nederlanders, blijkt uit marktonderzoek in opdracht van de Nierstichting. In werkelijkheid krijgt ongeveer 85% van de mensen in Nederland te veel zout binnen. Om mensen bewust te maken van hun eigen zoutinname lanceert de Nierstichting vandaag de campagne ‘Neem jij je gezondheid met een korreltje zout?’

Een broodje gezond?

Een van de oorzaken van de te hoge zoutinname van Nederlanders is dat heel veel mensen niet door hebben dat ze te zout eten. Aldus programmamanager preventie Annemiek Dorgelo: “Een pistoletje gezond klinkt wellicht als een verantwoorde lunch. Een soepje en een Griekse salade erbij, en mensen denken helemaal goed bezig te zijn. Toch is de zouttaks, de maximale hoeveelheid zout die nog gezond is voor je nieren, dan al bijna bereikt.”

Veel mensen weten niet goed welke producten het meest bijdragen aan een té hoge zoutinname. Volgens respondenten van het marktonderzoek zijn dit chips en zoutjes, smaakmakers zoals bouillon, maaltijdsauzen en kant-en-klare soepen en maaltijden. Alledaagse producten zoals broodjes, kaas, kant-en-klare soep, vlees(waren) en vleesvervangers zijn niet genoemd terwijl ze het meest bijdragen aan een te hoge zoutinname. Waardoor bijna iedereen opgeteld over de dag te veel zout binnenkrijgt. En zo ongemerkt hun nieren beschadigt.

Neem jij je gezondheid met een korreltje zout?

Om ervoor te zorgen dat niemand zijn eigen gezondheid met een korreltje zout neemt, vindt de Nierstichting het belangrijk dat iedereen bewust is van haar/zijn eigen zoutinname. Zout is een grote boosdoener voor nierschade. Ruim 10% van de bevolking heeft chronische nierschade. De verwachting is dat dit gaat toenemen door vergrijzing en onderliggende risicofactoren zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Een nierziekte beperkt je leven enorm.

Respondenten geven aan dat kennis over hoeveel zout je werkelijk binnenkrijgt, kan helpen om de stap te zetten minder zout te eten. De Zoutmeter van de Nierstichting kan hierbij helpen. De tool laat zien hoeveel zout je op een dag eet en hoe je dat mindert. De Zoutvergelijker maakt het makkelijk het zoutgehalte van producten met elkaar te vergelijken. En te zien hoe snel je de zouttaks van 6 gram (de maximale dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is voor je nieren) bereikt.