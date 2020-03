Ambulancemedewerkers met mondkapjes halen patiënt uit woning in Boxtel

Dinsdag aan het eind van de middag is de brandweer met een ladderwagen de ambulancedienst te hulp geschoten bij een medisch incident in Elisabethdael aan de Mgr. Bekkersstraat in Boxtel.

Wegwerpoveralls en mondkapjes

'Het slachtoffer zou in eerste instantie met de ladderwagen naar beneden gehaald worden maar later is deze toch via de reguliere weg naar buiten gekomen. Uit voorzorg waren hulpverleners beschermd met wegwerp overalls en mondkapjes mogelijk vanwege corona. De patiënt is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.